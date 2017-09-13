  • 2017年9月13日 星期三
  • 28º
  • 81%
熱門： 許金山馬時亨求求你哋氣旋DR美容案iPhone

日報新聞 > 港聞

﻿通訊局批准永升注資有線

2017-09-13 列印
　　有線寬頻早前通過永升（亞洲）的注資方案，通訊事務管理局昨日正式批准交易計劃。

　　新世界發展主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌為兩大股東的永升，早前注資七億元入主有線寬頻。通訊局昨天公佈，正式批准永升在完成建議交易後，於本月十五日起， 持有有線寬頻具表決權股份約百分之四十三點二二，並批准其他人士持有有線寬頻餘下百分之五十六點七八具表決權股份，以便落實永升注資有線寬頻的計劃。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd