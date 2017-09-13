新世界發展主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌為兩大股東的永升，早前注資七億元入主有線寬頻。通訊局昨天公佈，正式批准永升在完成建議交易後，於本月十五日起， 持有有線寬頻具表決權股份約百分之四十三點二二，並批准其他人士持有有線寬頻餘下百分之五十六點七八具表決權股份，以便落實永升注資有線寬頻的計劃。
通訊局批准永升注資有線
新世界發展主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌為兩大股東的永升，早前注資七億元入主有線寬頻。通訊局昨天公佈，正式批准永升在完成建議交易後，於本月十五日起， 持有有線寬頻具表決權股份約百分之四十三點二二，並批准其他人士持有有線寬頻餘下百分之五十六點七八具表決權股份，以便落實永升注資有線寬頻的計劃。
iPhone８率先周五預訂 iPhone X大屏幕走Home鍵
蘋果發佈會香港時間今晨在蘋果新總部Apple Park內的喬布斯會堂舉行，三部全新iPhone面世，包括iPhone面世十周年旗艦機iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus。新旗...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台旅巴 猛撼護攔 六人拋車外亡
台灣發生致命交通意外，一輛長途巴士前晚深夜接載十六名乘客由高雄前往台北途中，失控撞向分隔行車線護欄，其中六名乘客疑因未有繫上安全帶拋出車外當場死亡，其餘十名乘客、司機受傷送院。 該輛長途巴士前晚約十一時接載十六名乘客由高雄市開出，原訂前往台北市，巴士沿中山高速公路北上，駛至岡山段時，巴士司機為閃避一輛突然冒出且未開車燈的小型汽車，連忙由外側車線切入內側車線，導致巴士撞上護欄；現場閉路電視片段拍得旅遊巴與護欄摩擦近百米，造成一道火光。 碰撞力量強大，巴士車頭玻璃、多隻車窗破裂碎片四散、車頂亦凹陷，意外導致六名乘客拋出車外重傷，救護員接報到場，發現六人已無生命跡象，其餘...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯合國通過制裁北韓 歷史上最嚴厲一次
北韓早前無視國際社會反對試爆氫彈，聯合國安理會周一一致通過歷來最嚴厲制裁北韓措施，包括禁運北韓紡織品、限制北韓進口原油數量。美國駐聯合國大使黑莉強調，美方不欲與朝方打仗，呼籲平壤政府放棄核計劃；而中國...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
倫敦 Jigsaw 近新鐵路 1房423萬起
位置是不少人的置業條件之一，英國首都倫敦的西伊靈地區，將連接2019年通車的Crossrail鐵路，往希斯洛機場不用半小時。當地全新住宅Jigsaw的第3期，其中1房單位售價由42萬元英鎊(折合約42...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股關前遇阻 仙股回鑊 標普指數直逼2500點
美股周二繼續造好，杜指曾升77點，重上22100點水位，標普指數亦續創日內新高，曾升至2495點。大市在物料和金融股帶頭下向上，蘋果公司股價在萬眾期待的新iPhone發佈前回軟。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22118點，升61點；納斯達克指數收報6454點，升22點；標普指數則收報2496點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報76.22港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證價格報335.79港元，較香港收市價升2.79港元。蘋果公司在本港時間今晨一時舉行新產品發佈會，但發佈會前股價一度回軟。 蘋果股價回軟 美匯指數靠穩，曾升0.22%，見...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
讓3球小意思 艦長尼料
皇家馬德里適逢西甲兩場不勝，今晚歐聯H組主場出擊，勢以同組弱旅尼科西亞作出氣袋。雖然銀河艦隊有前鋒賓施馬缺陣，不過在本土賽事停賽的攻擊核心C朗拿度已經磨刀霍霍，勢領軍大勝走出目前困境，直取讓球主客和讓三球「主勝」。（有線63台周四凌晨2:45直播） 連續兩輪西甲皇馬分別在主場賽和華倫西亞及利雲特，並失去過往引以為傲的強橫攻擊力，今仗又有射手賓施馬倦勤，令人擔心他們能否在H組旗開得勝。幸好皇牌射手C朗的停賽令只針對國內賽事，今晚猛虎出押勢肩負數胡重任，隊友盧卡斯華斯基斯直言期待前者挺身而出︰「我軍雖然缺少了賓施馬，但我們仍能倚重C朗。」 曾兩回合炒8:2 皇馬在一一至...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
智能點穴按摩椅
按摩椅最緊要有兩「度道」—力度和穴道，才能有效消除一日的疲勞。Ogawa新推Master Drive御手溫感大師椅，備有智能感測穴位功能，「點穴」技術一流，椅上更特設七吋大芒，顯示正在按摩的穴位和肌肉...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
泰國直擊 黐高鼻 整「孖腸嘴」 甄子丹親解「跛豪」真面目
劉德華與甄子丹兩位影壇大哥，首度拍檔拍攝逾兩億元人民幣巨製新片《追龍》月底上映。戲中飾演大毒梟「跛豪」嘅宇宙最強甄子丹，為演活經典人物，不惜苦練潮州話，更提議搵特技化妝師日日花兩小時「黐鼻隆嘴」，務求...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——官員「大嘥鬼」 扼殺舊書重生
環保署呼籲大家不要做「大晒鬼」，須珍惜地球資源，多循環再用，但環保署講一套，康文署卻做一套，其轄下各公共圖書館被揭一邊買新書，一邊不理舊書內容，全當廢紙，極不環保。質疑為何不制訂政策，為舊書尋找「新生」，給愛書人享用。 公共圖書館每年動用逾億公帑添置新書，與時並進，以滿足讀者的需求，然後去蕪存菁，本應無可厚非，問題在於，舊書不是一般的廢紙，應視乎內容與閱讀價值，細心處理，加以善用。 申訴專員公署調查發現，公共圖書館人員鐵板一塊，在篩出舊書前，並無任何政策，一律當作廢紙，不是賣給回收商，就是當垃圾掉棄。根據調查發現，遭掉棄的舊書之中，以中文小說及應用科學類書籍佔多，部份更只購...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
賽馬研習社——快馬唔怕排外檔
大家好，今次我刀仔第一次寫專欄，希望各位多多關照！ 賽馬其中一個勝負因素是檔位，眾所周知內檔馬遠比外檔馬有優勢，尤其是轉彎弧度較大的跑馬地馬場，所以馬匹排外檔往往換來較高賠率。但即使外檔馬亦有條件去克...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6