﻿心房顫動中風15年來增三倍

中風是本港第四大致命疾病，有數據顯示，由心房顫動所引起的中風個案，在過去十五年間上升近三倍，有專家建議及早為高危長者進行篩查。



心房顫動是最普遍的心律不正疾病，根據中大房顫資料庫數據，由房顫引起的阻塞性中風及小中風，由九九年的八十四宗，增至一四年的三百二十一宗，升幅近三倍，約七成患者在病發前未有服用俗稱「薄血藥」的抗凝血藥物。而房顫的病發年齡中位數介乎七十六至七十八歲，其中八十歲或以上的中風個案，近四成五的病發原因是房顫。



香港大學內科學系教授蕭頌華指出，房顫所引起的中風能夠預防，患者在服食抗凝血藥物後，中風風險可減低七成，建議設立房顫恆常化篩查機制，為六十五歲以上長者，或高血壓及糖尿病患者進行檢查，及早找出隱形患者。