﻿三星Note8搶先預售 iPhone X面世 掀手機大戰

蘋果公司一次過推出三款新智能手機，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus及十周年旗艦機iPhone X，其中萬眾矚目的iPhone X，被行政總裁庫克形容為是「自第一代iPhone面世以來的最大躍進」，配備臉容解鎖、Animoji及無線充電等多項創新設計和功能，即時掀起智能手機大戰。市場另一巨頭「三星電子」昨天宣佈在香港推出Galaxy Note 8，新機屏幕比iPhone X大，加入自製動畫表情符號，以及一按雙Apps的全新功能，搶先昨日開放預訂。



iPhone X分別有太空灰及銀色，機身前後為玻璃面，不銹鋼邊框，耐水防塵，在功能及設計上有多項突破。iPhone X首次移除「Home」鍵，加入全新操作方法，用戶只需在五點八吋「邊到邊」OLED高清全屏幕以手指由底向上掃，即可返回主畫面；向左或右輕撥則可返到上一個或下一個應用程式的畫面。



iPhone X有得玩Animoji同AR



iPhone X配備TruthDepth鏡頭系統，提供Face ID（臉容解鎖）功能，亦可分析超過五十組不同肌肉動作，以Animoji實事模擬用戶神態表情的動畫和記錄語音，讓用戶錄製Animoji訊息。另外，iPhone X首次支援無線充電及擴增實鏡（AR）功能。



至於iPhone 8和 iPhone 8 Plus，則分為金、銀和太空灰三色， 外型和規格跟上一代相似，但仍有一定變更，主要跟iPhone X一樣支援無線充電及支援A11 Bionic處理器，圖像處理效能較上一代高三成，且耗電量更低。



iPhone 8和 iPhone 8 Plus售價介乎五千九百八十八至八千一百八十八元，明天開始接受預訂，並在下周五正式發售；iPhone X的售價為八千五百八十八至九千八百八十八元，十月二十七日起接受預訂，並在十一月三日正式推出。



三星電子宣佈，Galaxy Note 8九月二十九日在香港推出，昨日開始接受預訂。Galaxy Note 8分為「深海藍」、「幻月灰」及「黑夜黑」，售價介乎六千九百九十八至八千一百九十八元。Note 8 屏幕達六點三吋，雙邊曲面，亦跟iPhone X一樣配備一千二百萬像素的雙鏡頭。Note 8 新增動畫訊息功能，用戶可利用S Pen繪製表情符號，或在圖片上加上訊息，製作成GIF動畫，經通訊平台發放。



Galaxy Note 8一按玩雙Apps



Note 8又備有多達一百頁的Screen off memo，用戶可在不解鎖的情況下書寫，亦可釘在Always on Display隨時閱覽。Note 8又加入App Pair「一按雙Apps」啟動功能，用戶只需在側屏顯示上自訂應用程式配對，即可同步開啟兩個應用程式，例如一邊看電影，一邊通訊。



