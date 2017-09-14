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﻿【小一填表策略】30間熱門小學 哪間叩門睇「1-1-1」？

2017-09-14 列印
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　　2018至19年度升小，首輪「自行分配學位」階段正式開始（收表日期為 9月25日至 29日），究竟係咪一定要填1-1-1先有得叩門？我哋打咗俾30間學校，教職員咁樣答.....詳情請登入https://goo.gl/d2UBbW
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