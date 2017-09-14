  • 2017年9月14日 星期四
  • 28º
  • 59%
熱門： iPhoneCeline泰女童被40男輪姦同盟颱風

日報新聞 > 港聞

﻿新版Apple Watch 可單獨撥打電話

2017-09-14 列印
■出席發佈會人士試用iPhone X。
Previous Next

　　除了三款新手機，蘋果同時公佈推出多項新產品。其中Apple Watch升級至「Series 3」，並首度加入內置流動網絡技術（Cellular），用戶只要戴上Apple Watch外出，即使iPhone留在家中，也可直接撥打電話、接收訊息或與AirPods相連聽音樂。手錶的Cellular版定價三百九十九美元，而香港暫時只有普通版，定價二千六百八十八元起，明天起接受預訂。

　　蘋果又推出全新Apple TV 4K，支援超高清4K及HDR，帶來更清晰、銳利、逼真的畫質。用家可以觀看iTunes提供的4K HDR電影，以及其他熱門影片服務商提供的4K節目，包括Netflix。Apple TV的售價為一千三百八十八至一千五百八十八元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd