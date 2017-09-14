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﻿「杜蘇芮」增強為颱風

2017-09-14 列印
　　天文台預料，位於海南中部的熱帶風暴「杜蘇芮」，今日將增強為颱風級別，惟它向西北偏西移動，由昨晚至今早會與本港保持逾六百公里距離，暫時對本港影響不大。上月受颱風吹襲致嚴重傷亡的澳門，昨晚六時則懸掛一號風球。

　　天文台指，昨晚集結在西沙之東南偏東約三百公里的「杜蘇芮」，以時速約二十公里大致移向海南島南部及越南一帶，今日將增為颱風級別，中心附近最高持續風速達到每小時一百三十公里。

　　至於強颱風「泰利」昨晚集結在鹿兒島西南方約八百一十公里，預料向西北偏北移動。
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