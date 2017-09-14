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﻿警拘五黑漢涉收數刑毀

2017-09-14 列印
■涉收數刑毀的黑漢被捕。
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　　警方昨展開反非法放債行動，以涉嫌刑毀拘捕五名疑有黑幫背景男子，疑其收受放債集團每次五百元報酬，往「債仔」住所淋油及用膠水塞匙孔。警方指五人涉及大埔區十三宗非法收收案，正調查他們是否牽涉區內更多同類個案。

　　大埔警區反三合會行動組第二隊主管梁卓熙督察指，警方今年首七個月共接獲區內六十宗收債刑毀案，經深入調查後，昨進行代號「視盾」的反非法放債行動。探員掩至大埔、深水埗、葵涌及天水圍，以涉嫌刑毀拘捕五名男子，年齡介乎二十歲至三十一歲，所有人均疑有黑幫背景。

　　梁卓熙指，五人每次收取放債集團五百元酬勞，到受害人住所淋油及用膠水塞匙孔，相信他們涉及大埔區至少十三宗同類案件。
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