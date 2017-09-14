﻿警拘五黑漢涉收數刑毀

大埔警區反三合會行動組第二隊主管梁卓熙督察指，警方今年首七個月共接獲區內六十宗收債刑毀案，經深入調查後，昨進行代號「視盾」的反非法放債行動。探員掩至大埔、深水埗、葵涌及天水圍，以涉嫌刑毀拘捕五名男子，年齡介乎二十歲至三十一歲，所有人均疑有黑幫背景。
梁卓熙指，五人每次收取放債集團五百元酬勞，到受害人住所淋油及用膠水塞匙孔，相信他們涉及大埔區至少十三宗同類案件。
蘋果公司一次過推出三款新智能手機，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus及十周年旗艦機iPhone X，其中萬眾矚目的iPhone X，被行政總裁庫克形容為是「自第一代iPhone面世以來的...
2017-09-14
外交部證實，美國總統特朗普將應國家主席習近平邀請，今年內國事訪問中國；而消息稱，第一千金伊萬卡、夫婿庫什納取消原訂本月訪華行程。 國務委員楊潔篪訪美期間，周二與美國國務卿蒂勒森會面，二人就特朗普今年內訪華、國際地區問題交換意見。楊表示，特朗普將應邀訪華，中方願與美方共同努力，推動訪問取得積極成果，中美雙方尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧。 蒂勒森稱，特朗普非常期待訪華。美方願同中方在舉辦首輪外交安全對話和全面經濟對話的基礎上，辦好首輪社會和人文對話、執法及網絡安全對話，加強在國際和地區問題溝通與協調，確保特朗普訪中富有成果。 中國外交部亦證實，特...
2017-09-14
意大利日前上演一場別開生面的音樂會，盧卡愛樂樂團周二聯同在意大利失明男高音歌唱家波切利、女高音歌唱家瑪莉亞博爾西在托斯卡尼歌劇院獻技，其間樂團指揮哥倫比尼放下指揮棒，由瑞典一間科技公司設計的機械人YuMi擔任客席指揮，引領樂團演奏意大利著作曲家威爾第曲目《女人善變》。但樂迷發現，YuMi雖可完美無瑕指揮曲目，卻無法即興表演或音樂家互動。
2017-09-14
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，祥益客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園9座高層H室，面積361方呎，獲區內首置客以以425萬元購入作自住，呎價為11773元，屬市場價成交。原業主於14年以約...
2017-09-14
美股連升兩個交易日後，周三早段個別發展，杜指窄幅爭持，標指和納指則微跌。蘋果公司公佈新iPhone後，股價偏軟，昨早段曾跌近3%。不過，在港上市的一眾手機設備股昨日則逆市造好，舜宇光學（2382）昨日獲大行唱好，股價升4.4%，瑞聲科技（2018）則升1.3%。 杜瓊斯工業平均指數收市報22158點，升39點；納斯達克指數收市報6460點，升5點。滙控（005）美國預託證價格報75.53港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證價格報333.30港元，較香港收市價跌0.70港元。 生產物價指數遜預期 美國的生產物價指數（PPI）在7月按月下降0.1%...
2017-09-14
歐霸盃開戰！阿仙奴在領隊雲加麾下，今季首次未能出戰歐聯要轉戰歐霸。雖然兵工廠周日英超還要大戰車路士，但據報阿歷斯山齊士和禾確特等猛將都在今仗上陣，相信力足以在H組主場擊退近況奇差的科隆，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （now633台周五凌晨3:05直播） 槍手首次征戰歐霸，但雲加早已明言這錦標不是本季首要任務，而且周日英超還要作客藍獅，預計今仗或會讓不少主力休戰。 不過，消息指早前病倒的阿歷斯山齊士今晚有機會上陣；而韋舒亞也有望相隔十三個月後，今晚再為槍手披甲，有傳「教授」會以歐霸及本土盃賽戰場給他作最後翻身機會。加上，禾確特和基奧特等邊緣球員實力毋庸置疑，預計槍...
2017-09-14
Apple全球焦點新品iPhone X終於登場，人人談論之際，不少人卻不知新機應讀作「iPhone Ten」！美國發佈會上，不少名人現身撐場，包括「裏原宿之父」藤原浩、型仔歌手林俊傑，以及著名美國長跑...
2017-09-14
早前TVB晚上重播經典劇《天地豪情》，黃日華演出癡情「甘樹生」仍令人津津樂道，現實中華哥亦出名是愛妻號，自從88年跟梁潔華婚後一直恩愛，並育有女兒芷晴。13年底梁潔華患上急性血癌，當時華哥不但經常陪伴...
2017-09-14
內地愈來愈重視環境保護，估計未來從香港入口的廢料數量，將會趨跌。最近內地突然收緊廢紙入口的要求，就是一個警號，香港回收業不能只扮演轉運廢料的上游角色。昨天出現第二個警號，元朗一個塑膠廢料場大火，冒出有毒氣體，反映廢料堆積，潛在風險極大，若不另謀方法，處理本地廢紙、塑膠、金屬等廢料，一旦發生回收場大火，將會造成極大的環境禍害。 本地回收商近月飽受內地拒收廢紙的困擾，不單止涉及業界的生計問題，由於廢紙堆積，日曬雨淋，將無法再用，令回收場衞生轉差，隨時造成公共衞生風險，而火災風險亦有增無減。昨天元朗一個貯存大量塑膠廢料的回收場發生三級火警，火勢一發不可收拾，冒出大量有毒黑煙，附近...
2017-09-14
昨晚潘明輝手風大順，分別憑「紅星」、「你知我意」、「電子群英」及「發明小子」報捷，同時捧走花旗盃兼成為騎師王。至於田泰安與苗禮德合作憑「招多福」贏馬之餘，騎練分別另贏「魔幻神駿」及「川河寶駒」，齊齊梅...
2017-09-14