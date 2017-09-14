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﻿美股中段個別發展

2017-09-14 列印
　　美國周三股市個別發展，杜指中段報二二一二九點，升十一點；納指則報六四五二點，跌兩點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點五二港元，跌零點一三港元；中移動則見八十二點○八港元，跌零點一七港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百二十八點五美元，跌四點二美元；紐約期油則報每桶四十九點○九美元，升零點八六美元。
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