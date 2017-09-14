﻿三惡煞飛車追襲私家車

港島區發生追車刑毀案！一名青年疑日前在酒吧與人發生爭執，引來對方尋仇。其昨凌晨駕私家車沿黃竹坑道行駛時，三名惡漢乘另一輛私家車從後追至，並拿出硬物狂扑事主私家車，其後更由後方追撞，波及前方一輛的士。涉事私家車其後逃去，警方接報後到場，事件中無人受傷，現正追緝歹徒下落。



事發昨凌晨一時許，一名二十六歲姓藍男子，駕駛私家車載同兩名友人，駛至黃竹坑道一號對開時，後方忽有一輛白色私家車迫近，車上三名大漢隔窗以硬物擊打事主私家車，致右邊車尾凹陷。雙方追逐九公里至畢打街近康樂廣場，事主因應紅燈停車，惟白色私家車卻從後猛撼事主私家車車尾，並將之推前，撞上前方一輛空載市區的士。事後白色私家車飛馳而逃，幸事主一行三人及六十七歲姓吳的士司機均無受傷。



未幾警方接報到場，其間事主自言日前在油吧消遣時，曾與人發生爭執，疑有人尋仇。案件暫列刑毀處理，暫無人被捕。