﻿錶行扮睇貨 男子搶12萬勞力士

光天化日下，旺角發生「勞力士」名錶盜竊案！一名男子昨午佯裝顧客，往花園街一間錶行（見圖），向店員要求出示飾櫃內一隻價值約十一萬元的二手勞力士錶，詎料男子接過錶後，卻趁店員不為意時奪門而去。店員無奈報警，警方正翻查現場「天眼」追捕賊人。



遺下藏伸縮刀背囊



現場為花園街一間錶行，昨午十二時許，一名四十來歲男子，揹着一個黑色背囊來到店內，要求五十八歲姓黃負責人取出多隻二手勞力士錶揀選，其間包括一隻價值約十一萬元的Daytona錶。男子之後又着黃取出另一隻錶，卻趁其回頭之際，手持該Daytona錶奪門而逃。



黃追截不及，無奈報警求助。警方接報到場後，發現一個疑由賊人遺下的背囊，內藏有一把伸縮刀，疑有人打算事敗後用以打劫。案件現列盜竊，交旺角刑事調查隊跟進，暫無人被捕。