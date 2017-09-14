﻿羅致光：社署已介入鄰舍輔導會事件

每年獲社署整筆撥款逾三億元的鄰舍輔導會，因財務計算錯誤而要遣散六十多人。勞工及福利局局長羅致光昨日表示，希望鄰舍輔導會可以盡量聘回被裁員工，又指社署已於上周介入事件，而整筆撥款獨立處理投訴委員會亦會作出跟進。



羅致光表示，鄰舍輔導會事件可循投訴方向處理，已要求有關機構提供更多資料，包括帳目、人事安排等，讓整筆撥款投訴委員會跟進調查，了解事件始末，當局會在整筆撥款計劃完成檢討後，再向社會交代。



羅致光續說，希望鄰舍輔導會可盡量吸納被遣散的員工，即使未能做到，亦應協助員工尋找適合的工作。至於會否作出懲處，他表示不排除可能性，但當局並無相關罰則，要留待社署完成調查後，才可作決定。