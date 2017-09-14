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﻿近半受訪者支持兩級制利得稅

2017-09-14 列印
　　特首林鄭月娥早前透露正籌備落實兩級制利得稅，將企業首二百萬元利潤的利得稅率由百分之十六點五，下調至百分之十。有政黨昨公佈「政府財政儲備運用」電話民意調查結果，發現有近半數受訪者贊成林鄭提出的兩級制利得稅；同時有近六成受訪者認為，政府應優先運用財政儲備處理民生事項。

　　民主黨司庫袁海文指，該黨建議再新增一級利得稅制，又稱兩級利得稅會減少政府每年四十至五十億元收入，如政府同時向大企業的一千萬元以上利潤，收取多百分之零點五稅款，將獲約三十七億元新增收入。
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