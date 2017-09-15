﻿消委會測試市面30樣本 七款尿袋惹火一短命

港人智能手機不離身，常備俗稱「尿袋」的外置充電器，市面「尿袋」質素參差，暗藏危機！消費者委員會測試市面三十款「尿袋」，發現其中七款外殼阻燃能力不足，一旦短路，或導致起火！測試亦發現部份「尿袋」耐用程度差，有一款充放電二十六次後即報廢，另三款實際儲電量更比標示少三四成。



消委會委託獨立實驗所測試三十款外置充電器，售價介乎七十九元至五百元，標示的電容量由五千毫安培小時（mAh）至一萬二千mAh。測試參考國際標準及認證標準，進行基本安全檢測，了解「尿袋」物料的阻燃能力、短路保護及溫度升幅等，九款樣本未能通過部份測試要求，其中七個品牌包括「Maxtron」、「VERUS」和「牛魔王Maxpower」等樣本，被驗出外殼阻燃能力不足，被火燄燃點三十秒後，仍繼續燃燒超過六十秒。消委會宣傳及社區關係小組主席許敬文表示，有關測試結果不理想，萬一電池過熱起火，易生危險。



「thecoopidea」充放電26次「玩完」



消委會又重複充放電樣本一百次，模擬使用一年後的情況，發現「thecoopidea」樣本在充放電二十六次後便出現故障，不能再充電。消委會形容這款「尿袋」表現差強人意，另有三款樣本在完成充放電一百次後，儲電能力分別下跌一成至六成，其中「E Element」樣本的電能跌幅最高，「INFINITY」樣本的電池更出現膨脹，令機身厚度增加四毫米。



「INFINITY」電池膨脹



另外，測試顯示有三個品牌包括「VERUS」、「PRODA」及「Leouw」的樣本，所量得的實際電能較其標示的平均差異逾四成，表現較差，只有六款樣本的電能差距少於一成半，包括 「小米Mi」、「SONY」和「INFINITY」等品牌樣本。



消委會已將有關結果交予海關跟進。海關回應，早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的外置充電器出售，海關隨即在多區進行巡查行動，近日勒令兩間零售店將二十七件懷疑不安全的外置充電器儲存於指定地方。



海關指，過去三年已就外置充電器作出逾三百次巡查、測試十五個樣本，其中一個樣本未能符合相關安全標準的防火要求，相關零售商最終被判罰款一萬元。