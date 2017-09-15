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﻿快速充電　易熱易老化

2017-09-15 列印
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　　市面上外置充電器（俗稱「尿袋」）款式眾多，香港城市大學能源及環境學院助理教授虞有為提醒消費者，使用「尿袋」時應留意以下要點，包括避免讓電池完全放電或長期充滿電，以及當「尿袋」完成充電後，應盡快拔出電源插頭。

充電完成　盡快拔走插頭

　　虞有為指出，電池會自然老化，建議消費者購買生產日期較近的「尿袋」。他建議應將「尿袋」儲存在陰涼地方以減緩電池老化，避免在攝氏零度以下或攝氏三十五度以上的極端氣候下使用，如預期「尿袋」會閒置較長時間，應保持電量處於較低水平。

　　使用「尿袋」期間，他指部份支援快速充電的「尿袋」充電速度較快，但效率相對較低，電池使用時會較熱，亦會加快電池老化的速度。他提醒消費者，若發現「尿袋」充電時或使用時出現過熱或電池膨脹，應立即停用。最後，他建議使用原廠合規的USB電源供應器充電。
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