﻿淘寶「神器」防面容解鎖 專家：戴頭套未必有效

被譽為「蘋果歷來最佳手機」的iPhone X矚目登場，新機取消Home鍵，破格加入新功能Face ID（臉部識別）。內地淘寶網昨日湧現一款專為iPhone X設計的頭套，形容是「iPhone X必備伴侶」，用家戴上後不怕他人解鎖。但有科技專家直言，頭套未必有效。



蘋果iPhone X引入新功能Face ID，稱被人冒認的風險為百萬分之一，但蘋果公司高級副總裁席勒在發佈會上，首次解鎖時脫腳。大批「果迷」關注新功能的保安問題，更有網民打趣地說，害怕伴侶在他熟睡時偷偷解鎖。內地淘寶網昨日湧現一款專為iPhone X設計的頭套，這款頭套與早前熱賣的「臉堅尼」相似，並有多個款式，包括「露眼」、「露嘴」等，有店家形容頭套是「iPhone X必備伴侶」、「安詳睡眠透氣、不怕解鎖！」



最貴賣888元人幣



頭套最便宜售價為十五元人民幣，最貴八百八十元人民幣。產品引起大批網民熱論，有內地網友說：「首先，你要有一個iPhone X」；亦有人形容產品奇怪、「很好笑」。



資訊科技商會榮譽會長方保僑笑言，未聽聞有人為iPhone X設計頭套，以防伴侶或他人利用用家的臉容解鎖，「戴個頭套瞓覺想焗死人？」



他說Face ID採用3D臉容辨識技術，機身前鏡頭有多個感應器，透過肉眼看不到的紅外線（Infrared beam）投射在用家的臉上，再分析大量隱形測繪點記錄用家的臉部輪廓，「好似山坡地勢咁，分析凹凸不平嘅地方。」



他續指，如果戴上的頭套是透明，紅外線應可投射到用家的臉上，一樣可以解鎖，但若頭套是黑色，則要視乎Face ID的「功力」，「有商品的barcode（條碼）都係隱形，但用相應嘅掃描器可以感應到」，所以要待iPhone X正式出貨，再有待驗證。