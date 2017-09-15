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﻿美股中段個別發展

2017-09-15 列印
　　美國周四股市個別發展，杜指中段報二二一七七點，升十九點；納指則報六四四九點，跌十點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點三二港元，跌零點四三港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點二二港元，升零點三七港元。紐約期金中段報每盎司一千三百二十九點一美元，升一點一美元；紐約期油則報每桶五十點○九美元，升零點七九美元。
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