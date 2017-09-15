﻿腳趾捲扶手梯縫隙 狗女險夾斷腳

狗女搭電梯慘被夾傷！一對情侶昨清晨帶同兩隻寵物犬，踏上港鐵灣仔站外一條扶手電梯，惟其中一隻狗女的左腳腳趾，卻被不慎被捲進電梯縫隙。狗主見狀大驚，即向其他途人求助，並立時煞停電梯。消防接報到場時，狗女已獲救，僅受輕傷，其後由主人帶往獸醫診所治理。



昨早七時正值上班繁忙時間，一對情侶拖着兩隻寵物犬，行至港鐵灣仔站A3出口對開乘搭扶手電梯。惟未幾狗主突然聽到其中一隻黑色寵物狗女CoCo發出悽慽叫聲，低頭視察，驚見愛犬左腳一隻腳趾被捲入電梯縫隙內，無法掙脫。



狗主恐愛犬遭夾斷腳，立即向附近途人求助，並立時將電梯煞停。消防員接報到場時，狗女已由途人合力救出，其腳趾僅受輕傷，調查後將輕傷犬交回狗主，並送往獸醫處治理。港鐵發言人指，涉事電梯非由港鐵負責管理。對於有指事主事發時曾找港鐵職員協助，發言人稱根據記錄，車站職員當時沒有接獲相關求助報告。



