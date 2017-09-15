﻿組民間搜救隊尋失蹤山友 越野消防員 救人不言倦

奔馳山野叢林，望向一片無垠、巍峨雄壯的山巒，令人神往，無不感恩造物者的鬼斧神工。走遍大地的越野跑手黃浩聰，享受大自然的千變萬化，也懾服於其威力之下，時刻警惕自己步步為營，從不欺山亦不欺水，早前他仗義組隊協助搜救失蹤行山客，惜當事人終告遇險，更深深體會到人類的渺小。



三十歲的黃浩聰（阿聰）熱愛越野跑，公餘跟同事組成民間搜救隊，義務搜索失蹤行山人士。上月一名統計處主任在大埔行山失蹤，阿聰亦聯同護士妻子及同事自發搜救。阿聰憶述，首次登山搜索事主時仍未超過「黃金四十八小時」，本來滿懷希望，但第一日未有發現，之後遇上颱風吹襲：「第二、三次再搜索，只是想找回他，至少讓家屬知道孰生孰死，但求得個交代。」



熱愛越野賽 征戰撒哈拉



阿聰感歎三度無功而回，數天後事主終被發現暴屍荒野，令人心酸。阿聰估計可能有樹木遮擋，搜救隊伍才一直未有發現：「野外搜索如大海撈針，即使熟讀地圖，地貌都會隨天氣出現變化，枯枝敗葉，也會影響搜救結果。」



被稱「山野之王」的阿聰亦為越野跑精英運動員，在多場賽事以壓倒性姿態獲勝。談到其越野跑淵源，阿聰說要追溯至童年時代，父母主張天生天養，自幼就在居所附近的安達臣道一帶山頭，翻山越嶺，練得一身好武功，至七年前他調任消防處體能教練，便迷上越野跑。



今年四月，阿聰參加撒哈拉沙漠馬拉松賽事，連續七日揹着緊絀物資，在大漠狂奔二百五十公里賽程，阿聰以二十二小時三十分完成賽事，排名第十，創出華人最佳成績，他笑言：「人生的所有困難都不算甚麼！」



離開山野戰場，阿聰現實是披上黃金戰衣的消防員，十一年以來盡顯烈火雄心本色，但他難忘七年前置身四級火場，更首次面對同袍殉職。一○年三月長沙灣麗昌工廠大廈一家針織廠失火，由於廠房無自動灑水系統，加上貯存了大量羊毛棉紗等物料，迅速升為四級大火。



悲痛化為使命感



阿聰憶述，當時他初出茅廬，接報後隨同袍隊伍趕抵現場，驚覺火場已陷一片混亂，四周都是在燃燒的雜物。在各人疲於奔命時，傳來消防隊目楊俊傑被困火場的噩耗，阿聰焦急萬分，但礙於消防喉被雜物截斷，火勢又不受控，只好撤離火場。大火終在焚燒逾六小時始被撲滅，而楊俊傑亦不幸殉職。



阿聰形容至今仍難釋懷：「那次真正體驗到消防員的重擔，我曾有一段時間不斷壓抑自己的情緒，自責為何不能將同袍救出！」幸好阿聰未有一直意志消沉，將悲痛化為使命感，努力重新振作，繼續捨己救援。



