﻿林鄭遷入禮賓府 首與過百青少交流

行政長官林鄭月娥日前在禮賓府，招待百多位來自十八區青年網絡的青少年。林鄭昨早在個人facebook專頁上載多張照片及一段短片，片段中顯示林鄭在活動開場發言時表示，今屆政府十分重視青年人的意見和聲音，並着在場的年輕人分享對社會問題的看法，亦可向她發問。其後她以小組形式，與在場的青少年交流。



林鄭在facebook留言指，上月底搬入已翻新的禮賓府後，首次在該處舉行大型活動，與「後生仔女」交流，又形容氣氛熱烈，大家都踴躍就青年的「三業三政」，即學業、事業、置業；議政、論政、參政發言。她續說：「好高興可以親自同佢哋分享我嘅諗法，期待未來有更多交流機會。」