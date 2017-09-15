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﻿社福署長：鄰舍輔導會五成人可重聘

2017-09-15 列印
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　　鄰舍輔導會早前因財務預算失誤，提前遣散約六十名合約員工。社會福利署署長葉文娟（見圖）昨表示，日前在機構提供的數字顯示，確定有一半人可重新獲聘，又指事件已交由獨立調查委員會負責，署方稍後將按委員會的建議作出懲處。

　　葉文娟指，社署已要求鄰舍輔導會盡快檢視財務狀況，並須在十月底前提交未來兩個財政年度的最新財務估算，署方將小心檢視，在確保機構在財務健康的情況下，讓其繼續提供服務及履行對員工的承諾。此外，該機構日前向社署提供的數字顯示，確認該會可提供三十個職位予受影響員工申請，亦有超過十間社福機構提供空缺，支援該批員工。
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