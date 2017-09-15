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﻿嘉德秋季拍賣會　千件珍品登場

2017-09-15 列印
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　　中國嘉德香港將於十月二及三日於會展舉行秋季五周年慶典拍賣會，佔地近七萬平方呎的會場將刊出過千件珍品，是嘉德在香港歷年來最大規模的一次拍賣。

　　中國嘉德香港搜羅了一千七百多件珍品，於秋拍中登場，涵蓋中國書畫、古典家具、瓷器工藝品、珠寶鐘錶尚品及亞洲二十世紀及當代藝術等範疇。中國書畫焦點作品是李可染於一九六四年所畫的《丹霞秋色》，以層層積染作溫煦濃烈的山嶺楓林，描繪出李可染心中的祖國山河，估價達一千六百萬至二千萬元。而趙無極的《01.05.70》（見圖）是二十世紀及當代藝術中估價最高之作，價值二千萬至三千萬元。
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