﻿DSE之父唐創時 過檔公大滿腹大計

踏入九月，莘莘學子迎接新學年。這個開學月裏，考評局前秘書長唐創時的人生軌跡亦正在變奏，將過檔公開大學擔任副校長，更滿腹鴻圖大計。數學系出身的他，充滿科學家開創先河的精神，九十年代在浸大教書時最愛開新科；六年前加入考評局，肩負改革考試制度的重任，成功推出文憑試（DSE），並獲得全球二百七十多所院校認可，打了漂亮的一仗，全靠心口高掛的「勇」字。



《東周刊》報道，香港考評局前秘書長唐創時的任期八月底屆滿，九月中正式到公大出任副校長。



面對新挑戰，他滿腹大計地說，打算興建全新教學大樓及學生宿舍等基建，更會在提升大學形象下功夫。他自言與考評局的工作相似，相信以往經驗有助公大提升行政管理。而在舊崗位工作近六年，將與感情深厚的同事分離，雖依依不捨，但堅信天下無不散之筵席。



職業生涯中經歷最後一屆高考及第一屆文憑試的他，對文憑試順利推行大感自豪：「當初想教改能成功，心口掛個勇字，便離開熟悉的工作環境加入考評局。當年好多人覺得文憑試一定失敗，話我傻，為何要去孭鑊？」



他卻堅決勇往直前，這一役至今成為他事業上的代表作。「文憑試經歷六屆，當初想做的都完成，功成身退，我又可回到熟悉的大學工作環境。」自言愛讀書的他，求知識的大學校園，便是他夢寐以求的「筍工」。



回顧過去，做「開荒牛」一直是他的風格，推文憑試如是，升讀劍橋大學時亦如是。他原本在該校修讀數學系，後來學校開設全新科目「理論化學」，即用數學計算化學反應，便毅然成為該科首批博士畢業生。



至八十年代末，唐創時在倫敦一間機械工程研究中心打人生第一份工，用數學方法進行影像處理，發明出全球第一部視像電話。到九二年在浸大教書期間，亦愛教新科。「其他同事都唔肯教新科，怕教新野。我卻最喜歡教新科，就算同一科，我都會年年改革，轉換形式去教。」