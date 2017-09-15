﻿冷鏈運輸 自取郵箱 速遞業靠增值吸客

香港郵政宣佈明年開始增加主要郵費，速遞業界亦指近年請人困難，加上舖租上揚，整體營運成本急增，預計來年服務收費亦須上調兩成。在經營壓力下，速遞業招數盡出吸客。有公司大擲二千萬元，急速拓展冷鏈運輸業務，專門派送冷藏食物、魚生及紅酒等產品，又與郵箱公司合作，在近百家商場和屋苑設「自取站」，大減派件成本。



香港速遞業協會會長吳江（小圖）直言，香港郵政為行業收費指標，隨着郵費加價，相信速遞業為舒緩營運成本上升帶來的壓力亦會跟隨。他估計各類郵件服務的收費將平均上調一至兩成：「一公斤本地包裹現時收費八至十五元，未來可能需十至二十元。」



租金三年升兩成 成本急增



吳江指，速遞公司需要租用工廈單位作郵件中轉場，一家聘用約二百名速遞員的公司約需五千方呎空間進行郵件分類等工序，「這些中轉場必須鄰近地鐵站，以減省交通成本，例如荃灣、觀塘、旺角等工廈單位，近三年間租金升幅已達兩成。」



黃金速遞負責人文先生則稱，現時速遞員的薪金較一兩年前大增三成。「以前用八千、一萬元請人，現在一萬至萬三元都好難請。」他坦言，速遞員工作辛苦，動輒須手提二、三十公斤信件，自行乘坐港鐵派送，「日曬雨淋，周炎熱的時候更辛苦，所以現在都無人入行。」



為走出經營困局，業界均想盡辦法拓展業務。雅瑪多運輸（香港）副總裁向秉中表示，公司過往會派送不同包裹，惟利潤不高，遂去年決定大擲超過二千萬元，購入大批運輸車及雪櫃，助客人從外地購入凍蟹、魚生、紅酒等售價較高昂的產品。



吳江則得悉，近年愈來愈多中小型速遞公司採用合租經營的模式，「十間只有數十人的公司會合租五千方呎單位，攤分租金。」亦有公司利用類似「集運」模式，將幾家速遞公司的郵件集合，由同一名速遞員派送同區郵件，以減省人手。



港物流協會前會長黃輔華表示速遞業近年價格戰愈趨激烈：「鬥到好平，一般文件上門收送服務每件只需十元以下。」另一方面不少內地速遞公司近年進攻香港市場，他們一般規模龐大，可拉上補下做到更低價格，「一件貨只需六至八元，如果數量夠多，甚至只需四元，香港公司如何鬥？」



吳江亦坦言，香港的速遞市場始終有限，業界有必要開拓海外市場，但國際速遞業務牽涉航空服務、硬件設施、國際商業網絡等，目前只有大規模速遞公司才有能力應付，又透露業界正與郵政署商討，冀利用其國際網絡協助中小型速遞公司處理國際郵件，讓中小企開拓更多客源。







