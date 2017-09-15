﻿小學教育斥資百萬添置器材 STEAM教育加入藝術

一五年《施政報告》首次提出推動STEM（科學、科技、工程、數學）教育，已有愈來愈多學校在其中加入藝術的（Art）元素，結合成STEAM。有小學安排高年級學生每周上兩節STEAM課，又投入超過一百萬元，翻新電腦室，購入雷射切割機，讓學生設計並製作自行構思的作品。另有中學在音樂科融入科創元素，教學生量度鑽孔距離，研究弦線拉力來自製牧童笛和小結他，將物理融入音樂藝術。



香港青年協會李兆基小學今個學年開始，為小四至小六學生設立每周兩節的STEAM課，除了讓學生學習與STEM相關的Google CS First編程課程，使用BBC micro︰bit微型電腦外，還引進清華大學航天航空學院高雲峰教授設計的卡魅（CAME）課程。校長謝煒珞指，學校花費超過一百萬元，翻新電腦室，購入三十多台新電腦及雷射切割機，讓學生在構思好作品後，利用電腦繪圖，然後以雷射切割機完成產品。



她續說：「學生由理論到實踐的過程中，能接觸到不少與科技、藝術相關的東西。」她舉例，學生若想製作讓智能電話畫面呈現3D效果的工具，便要先理解其科學原理，然後在電腦中設計作品，再製作實物，「學生覺得好玩，會不斷研究，學得比大人更快。」



音樂課傳授造樂器



聖貞德中學於兩年前開始在初中年級試行STEAM教育，助理校長馮德全表示，老師會將科創知識融入音樂課，例如過去曾安排學生利用膠喉管和3D打印技術自製牧童笛。「學生要運用物理學計算牧童笛長度、鑽孔距離，操作3D打印機則能應用科技。」除了牧童笛外，學生亦曾自製小結他，「量度弦線拉力和製作共鳴箱也是物理學。」



電腦課教產品繪圖



馮德全相信藝術與科創並非毫不相關，「要加入『A（藝術）』其實不難，製作機械模型車也需要顧及其外觀，只要活動有製成品出現，便涵蓋到美觀的範疇。」馮德全又提到，學校每學期均會邀請學生進行問卷，逾八成學生對STEAM活動給予正面評價，上課氣氛亦明顯較以往熱烈。



香港新一代文化協會科學創意中心總監黃金耀形容，近一兩年STEM教育在中小學逐漸普及，而推行STEAM的學校亦有增加趨勢。「約有一半小學都有推行STEAM，中學則約兩至三成。」他指，在推廣創意科學時加入藝術元素，對低年級學生而言成效較大，「要他們一開始便做研究，未必人人應付到，但以繪畫、勞作等作切入點，便容易入手很多。」他又認為，STEM和STEAM教育在港仍屬起步階段，未來仍有很大發展空間。