﻿澳門票王棄爭連任 接班人拆隊告急

周日舉行的第六屆澳門立法會選舉，焦點之一是上屆破紀錄取得三席的「民建聯」成績如何。上屆票王陳明金晉身議會十二年後，決定不再爭取連任，交由他親手帶入議會、累積了四年經驗的施家倫及宋碧琪「擔大旗」。



今屆民建聯團隊一拆為二，盼能保住三席。第八組「澳門民眾協進會」由宋碧琪領軍，第九組「澳門民聯協進會」由施家倫排首位；兩支團隊共通點是年輕化，平均年齡分別只有三十五歲及三十八歲。但由於今屆參選團隊破盡紀錄，當中不少更是票源相近，令民建聯兩支團隊選情告急。



「我與施家倫認識多時，過去四年在議會內外，看到他全心為市民服務；『八二三』風災期間，他每日只睡數小時，全力幫助受影響居民回復正常生活。至於三十歲出頭的宋碧琪，有衝勁、敢挑戰權貴。希望大家就如十二年來支持我一樣，鼎力支持第八組宋碧琪，以及第九組施家倫！」造勢晚會上，票王陳明金替施、宋站台，希望其支持者能投票給二人。



倡公屋申請恆常化



除了依靠陳明金效應，施、宋亦希望憑着四年來的議會成績，以及政綱爭取選民支持。第八組「澳門民眾協進會」宋碧琪夥拍呂子安等十人組合，強調高官問責。宋碧琪說：「『天鴿』暴露政府問題，要解決問題，出路在於治官，必須落實官員問責，我們並建議打破官員委任制度，設立公開甄選機制。住屋方面，我們主張公屋申請恆常化，盡快讓居民上樓。」



至於第九組「澳門民聯協進會」施家倫夥拍曾志龍等十人組合，主張撥出一成博彩毛收入建立全民共享基金，建立住房、醫療和養老等一站式支援。以一六年賭收計，每位市民平均可獲分配約三萬四千元；按政府與博企四對六比例承擔推算，對兩者收入影響有限，卻能大幅提升社會福利水平。



梁安琪博彩業選票多



另外兩大傳統社團工聯和街總，今屆亦大改陣法。其中工聯代表人物、澳葡年代至回歸後一直擔任立法會議員的關翠杏「關姐」隱退，由上屆經間選進入議會的李靜儀，夥拍工聯副理事長梁孫旭，帶領第十六組「同心協進會」出選。至於上屆由何潤生及黃潔貞取得兩席的街總，今屆也一拆二，何潤生帶領第二組「群力促進會」出選，黃潔貞則帶領第十一組「美好家園聯盟」爭取連任。



在票源分散下，誰人有力問鼎票王票后，成為澳門各界最近熱話。有政界人士指出：「江門同鄉會支持的第二十組『澳粵同盟』，繼續由麥瑞權夥拍鄭安庭，票源相對穩固，有能力問鼎兩席。而第十四組『澳門發展新連盟』亦不能忽視，排頭位的梁安琪憑藉大量博彩業選票，上屆差點便取得兩席，今屆她聯同在過去兩屆高票落敗的關偉霖出選，實屬『強強聯盟』，甚至有機會將排第三的賭王兒子何猷亨也帶入議會。」



澳門大學政府與行政學系副教授余永逸分析，今屆參選團隊破紀錄多達二十四支，預計最低的當選票數，只需六千五百票甚至更少，「過往的直選議席，縱使競爭大，最多只有一至兩席要到最後才知花落誰家，但今屆最少有三至四席難以預計鹿死誰手。」



「天鴿」在選舉前夕重創澳門，他認為各支選團在賑災期間的表現與言論，令選情變數更大，「宗親派民建聯的表現既迅速又落力，但未知能否挽留陳明金棄選後所流失的票源。」



另有澳門政界中人分析，泛民近年是非多多，加上之前風災影響，絕大部份市民都希望社會可以穩定地進步，不想見到激進勢力抬頭，引發如香港般的癱瘓議會情況。所以一些對政府監察能力較強、並能提出建設性方案的候選人，獲送入議會的機會大增。