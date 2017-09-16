賣紙皮已有兩三年的洪婆婆稱，雖有領取生果金，但賣紙皮賺得的零錢能稍微幫補家計。她自言對內地有關政策不清楚，但留意到近日紙價明顯下降，她昨天花了一個下午收集到堆滿小推車的廢紙，亦只賣得十多元。
居於筲箕灣的明叔（化名）直言：「o依家成車紙皮都唔夠買個菠蘿包！」若日後全面停收，他憂慮：「連菠蘿包都無埋。」尹婆婆則稱，並非以執拾紙皮維生，但常遇到不少別人丟棄出街的紙皮箱，數量多到「推晒去堆填區都唔掂」，故拿來販賣。她擔心停收後令街上充斥大量廢紙：「都唔知推去邊。」
回收商稱慘蝕
元朗「飛龍環保回收」負責人袁先生表示，兩個多月前得悉出口可能有困難，已率先停收佔生意額三分一的廢紙，約個多月前再暫停接收塑膠，現時仍積存數百噸塑膠。他無奈指至今已虧蝕約五十萬元，對前景未感樂觀。
業界質疑「中間人」趁機壓價
香港環保廢料再造業總會會長劉耀成預計，下月初不會取得廢紙回收的新定單，故決定透過停收廢紙引起關注，逾九成回收出口商將響應行動。香港環保回收業總商會羅耀荃則指，商會百多名會員將盡力接收廢紙，質疑有出口商趁機壓價；前線回收商為了保本，不得不將廢紙回收價大幅下調至三角，期望政府提供應急貸款協助。
環境局局長黃錦星表示，已與內地相關部門溝通，反映本港回收業界訴求。他呼籲市民可把廢紙送往四間「綠在區區」及十八個社區回收中心，環保署已在環保園預留臨時用地，供回收業界免費暫存準備出口的廢紙，而食環署會加強街道清潔及回收物料收集服務。
綠惜地球總幹事劉祉鋒估計，罷收行動將導致近兩萬噸廢紙無法回收，呼籲屋苑、辦公室、學校、工商廈等機構盡量暫存廢紙，以減輕回收商存倉壓力；辦公室亦要減少影印；市民亦可在家暫存廢紙，以及減少購買過度包裝產品，目前已獲港鐵、中華煤氣、港燈、中電等正面回應。