﻿收購價勁跌 欲哭無淚 長者一車紙皮 買不到一個菠蘿包

本港回收業界不滿內地當局遲遲未向造紙廠發出最新第四季進口配額批文，導致大批本地廢紙未能出口，昨天發起罷收廢紙一星期，首日即令廢紙回收價跌至每公斤三角低位，拾荒幫補家計的基層市民首當其衝，有人大歎前路茫茫：「成車紙皮一個菠蘿包都買唔到。」環保團體預料，有二萬噸廢紙將無處容身。



賣紙皮已有兩三年的洪婆婆稱，雖有領取生果金，但賣紙皮賺得的零錢能稍微幫補家計。她自言對內地有關政策不清楚，但留意到近日紙價明顯下降，她昨天花了一個下午收集到堆滿小推車的廢紙，亦只賣得十多元。



居於筲箕灣的明叔（化名）直言：「o依家成車紙皮都唔夠買個菠蘿包！」若日後全面停收，他憂慮：「連菠蘿包都無埋。」尹婆婆則稱，並非以執拾紙皮維生，但常遇到不少別人丟棄出街的紙皮箱，數量多到「推晒去堆填區都唔掂」，故拿來販賣。她擔心停收後令街上充斥大量廢紙：「都唔知推去邊。」



回收商稱慘蝕



元朗「飛龍環保回收」負責人袁先生表示，兩個多月前得悉出口可能有困難，已率先停收佔生意額三分一的廢紙，約個多月前再暫停接收塑膠，現時仍積存數百噸塑膠。他無奈指至今已虧蝕約五十萬元，對前景未感樂觀。



業界質疑「中間人」趁機壓價



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成預計，下月初不會取得廢紙回收的新定單，故決定透過停收廢紙引起關注，逾九成回收出口商將響應行動。香港環保回收業總商會羅耀荃則指，商會百多名會員將盡力接收廢紙，質疑有出口商趁機壓價；前線回收商為了保本，不得不將廢紙回收價大幅下調至三角，期望政府提供應急貸款協助。



環境局局長黃錦星表示，已與內地相關部門溝通，反映本港回收業界訴求。他呼籲市民可把廢紙送往四間「綠在區區」及十八個社區回收中心，環保署已在環保園預留臨時用地，供回收業界免費暫存準備出口的廢紙，而食環署會加強街道清潔及回收物料收集服務。



綠惜地球總幹事劉祉鋒估計，罷收行動將導致近兩萬噸廢紙無法回收，呼籲屋苑、辦公室、學校、工商廈等機構盡量暫存廢紙，以減輕回收商存倉壓力；辦公室亦要減少影印；市民亦可在家暫存廢紙，以及減少購買過度包裝產品，目前已獲港鐵、中華煤氣、港燈、中電等正面回應。