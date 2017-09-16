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﻿果迷網上公開炫耀 定單編號任人睇

2017-09-16 列印
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　　儘管市場對iPhone 8系列反應不算太熱烈，但仍有不少果迷滿心歡喜換新機，並在網上討論區及社交平台公開定單炫耀。惟部份定單卻沒有遮蔽最重要的定單編號（見圖），變相令其他人可憑編號「代取」新機。

　　這次iPhone 8系列不如過去般，買家須爭分奪秒搶購。但不少果迷成功落訂後難掩興奮，在網上討論區公開定單炫耀，但部份卻連同定單編號也一併公開，即其他人亦可憑該編號，到門市取得手機。

　　有網民事後發現自己「闖禍」，急忙取消定單，但欲再預訂時，卻發現心頭好的機種已在iReserve斷貨，即使在蘋果網上商店訂購，亦要等上約一個月時間才能到貨，後悔莫及。
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