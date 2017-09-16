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﻿菲傭擺烏龍 清蒸冰皮月餅

2017-09-16 列印
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　　社交平台近日流傳一張「蒸皮月餅」奇圖，有網民稱家中菲傭誤將一批冰皮月餅當作包點，竟拿去「蒸熟咗」，外觀變得有如水晶包。事件令一眾網民哭笑不得，有留言抵死指「蒸熟夠安全」，亦有不少網民稱這是「新食法」、「好似幾好食咁」。

　　一名女網民前日在facebook上圖文並茂，稱當日上午，其菲傭捧着一碟「軟patpat嘅嘢問呢個係咩包」，詎料碟上竟是其早前買下的冰皮月餅。據相關圖片，可見至少六個冰皮月餅，被蒸至棕色及淺黑色，表面「晶瑩剔透」，活像水晶包。

　　帖文引起大批網民熱議，有留言笑指事件中菲傭是為了「蒸熟殺菌」；亦有不少網民又關心月餅味道，指「好似幾好食咁」，更聲言「試咗可能返唔到轉頭。惟女事主其後卻指「見到都無胃口，我叫佢（菲傭）自己食晒佢」。
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