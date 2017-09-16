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﻿「世界夢號」郵輪以香港為母港

2017-09-16 列印
■星夢郵輪「世界夢號」將於十一月十七日起，接棒「雲頂夢號」進駐香港為母港。
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  星夢郵輪最新豪華郵輪「世界夢號」將於十一月十七日起，接棒姊妹船「雲頂夢號」進駐香港為母港，展開全年經營。首航將於當日由香港出發前往廣州，而未來則負責越南胡志明市及芽莊兩條定期航線，以及香港海上周末假期。

　　旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄昨在郵輪啟動禮上表示，歡迎再有新郵輪以香港作為母港，認為有助推動本地旅遊業發展，以鞏固「亞洲郵輪樞紐」地位。他又指，未來將繼續透過聯合推廣和地區聯盟，與郵輪公司合作加強海外宣傳，促進本地郵輪及旅遊發展。

　　「世界夢號」上設有多種餐飲娛樂設施，包括觀光潛水艇、水上樂園，VR遊戲區及亞洲獨家海上激光煙火匯演等，並擁有逾一千六百間客房，可容納三千四百名旅客。
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