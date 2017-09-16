﻿細盤「晒冷式」盡推 九個新樓盤提早圍城

新盤本月蜂擁而出，未計已開售中的項目，已有九個全新盤搶閘或表明有意月內登場，群盤突擊提早圍城。發展商為搶佔客源，紛紛加快銷售部署，閃電出擊，有市區鐵路新盤三日內極速完成上樓書及開價等一系列銷售工序，速度之快以往少見；細型盤亦一再「晒冷式」盡推單位；即使未獲批預售的新盤，發展商亦頻頻舉行軟銷活動，奪市場焦點，搶客戰看來勢必愈演愈烈。



《東周刊》報道，踏入下半年，樓市交投轉趨淡靜。正當市場以為樓市或出現轉勢之際，荃灣全．城滙採低市價策略搶攻，一眾餓盤多時的準買家蜂擁而出。該盤先後刷新多個紀錄，首輪銷售收逾二萬二千票，膺回歸以來的「新盤票王」；全盤九百五十三伙短短九日內沽清，創一手例生效後最快售罄大型新盤。



全．城滙壓軸登場後，釋放大量購買力，樓市氣氛再度被帶動，大量新盤向隅客因而回流市場。眾多發展商隨即改變銷售策略，紛在無預警下提速於本月搶閘推售旗下新盤，務求趁勢取得銷售佳績。其中，焦點盤之一，會德豐地產旗下啟德新盤OASIS KAI TAK，是次銷售進展可說是相當「神速」。項目預售樓花同意書出爐後，短短三日內，上載樓書、開放示範單位，並突擊開價，隔日更隨即開始收票，部署周內開售。



另外，九月新盤規模最大，屬新地及港鐵合作發展的日出康城4A期晉海，而同系的日出康城4B期，已批出預售，會德豐旗下的日出康城第五期亦已向地政總署入紙申請預售樓花同意書，三盤並出，搶客戰將於本月由晉海揭開序幕。



一向奉行「貨如輪轉」策略的新地，同步密密軟銷旗下另一矚目新盤北角海璇，多次表示項目示範單位及樓書等的準備工作進入最後階段，有機會九月底至十月初推售。同屬豪宅等級，長實與市建局位作發展的上環嘉咸街單幢新盤My Central，亦有意月內加入戰團。



其實，月初已有多個細型盤搶閘開售。英皇國際與市建局合作發展的長沙灣喜遇可說是先頭部隊，「一條龍」式命名、上載樓書及開價，推售步伐相當急促，首輪更「一口氣」盡推全盤一百三十六伙，該盤首日開售已沽出全盤逾九成七單位。同樣主打細戶型的，由資本策略旗下尚家生活發展的屯門城．點亦同步收票，開售日相隔僅四日，互搶客源。