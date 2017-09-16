﻿萬聖節有驚喜！《頭條》送30張迪士尼樂園「Disney Halloween Time」門票

大家諗到萬聖節去邊度未呢？一於約朋友或家人一齊去香港迪士尼樂園扮鬼扮馬輕鬆癲番吓啦！《頭條日報》特別送出三十張香港迪士尼樂園門票，上頭條facebook參加遊戲就有機會贏到，於「Disney Halloween Time 2017」活動期間免費入場玩足一日，咁正，點可以錯過呀！



香港迪士尼樂園的萬聖節活動，一直都好受歡迎。今年樂園有超過40位迪士尼朋友同惡人傾巢出籠作「惡」，召集大家加入惡人行列，以不同的詭趣方式恭候賓客，就連平日可愛萌爆嘅小熊維尼都首度換上萬聖節裝束同賓客玩Trick-or-Treat，又有《101斑點狗》嘅女魔頭庫伊拉、《愛麗絲夢遊仙境》嘅紅心皇后、《小飛俠》虎克船長等住同大家鬥惡鬥selfie……仲有好多不同的惡玩活動挑戰大家，包括全新鬼屋「詭迷宮：詭夢實驗室新篇」以精細、美輪美奐的設計，加入不同的視聽元素，引領賓客探索疑幻似真的詭異夢境。多個熟悉的迪士尼故事，包括《木偶奇遇記》、《怪獸公司》、《愛麗斯夢遊仙境》、《美女與野獸》及《大力士》，將會以意想不到的情境呈現賓客眼前，顛覆各位對這些迪士尼故事的一貫認知。；樂園亦準備咗超過一百五十款迪士尼主題戲服、配飾及萬聖節服飾，包括迪士尼惡人、Marvel超級英雄、迪士尼公主、星球大戰等系列，畀小朋友扮演成迪士尼角色或Halloween小惡人一齊搞鬼開party。總之，精采節目日夜連場上演，包大家玩到唔捨得走！想免費加入惡玩行列，即上頭條facebook專頁參加遊戲，答問題兼share畀三位朋友，就有機會贏取兩張香港迪士尼樂園門票（每份總值一千一百七十八元），名額十五個，即玩唔駛等啦！