﻿四人疑濫藥 一死三危 露天電音節淪毒派對

露天音樂節恐淪為毒品溫牀！西九文化區前日舉辦「Road to Ultra」電子音樂節，其間四名男女先後暈倒送院，其中一人不治，另外三人情況危殆。警方事後在場內發現少量毒品，消息指當中至少兩人有吸毒徵狀，案件交重案組調查。有戒毒中心人員憂慮，外國音樂會吸毒的歪風可能已吹至本港，甚至成為趨勢。



「Road to Ultra Hong Kong」音樂會前日中午十二時至晚上十時，於西九文化區苗圃公園舉行，惟期間樂極生悲。先是下午三時許，一名二十一歲姓戴女子暈倒，須由救護車送院；至當晚九時至十一時許，再有三名男子（二十二至二十九歲）先後昏迷送院。其中一名二十七歲姓鄒男子，當晚十時許不治，但真正死因有待剖屍確定。



危殆女腎衰竭洗血



據悉，案中二十七歲死者任職獵頭公司顧問，而二十九歲命危事主，則從事電影剪片工作，其父親強調兒子沒有濫藥或飲酒習慣。至於最先被送院的姓戴女子，昨晚情況急劇轉差，出現腎衰竭現象，須即場洗血，情況最嚴重。



警方事後在場內搜出少量毒品，包括搖頭丸、藍精靈及部份新興毒品，初步不排除有人吸毒出事，案件由油尖重案組跟進。重案組昨再到場調查，現場舞台未拆，地上遺下大堆垃圾，正聯絡主辦單位及場地負責人，並翻看現場「天眼」調查案發時情況。



警現場檢少量毒品



有戒毒中心人員指，這次事件中四名事主互不相識，反映朋友間自行帶毒品吸食的可能性不大，場內可能有不法之徒有組織地販毒。他指過往外國露天音樂會亦有涉及毒品和性的「傳統文化」，恐這股歪風已吹來香港，甚至成為趨勢。



西九文化區管理局昨發表聲明，指事件中四名事主因中暑送院，對其中一人不幸逝世感到難過，向死者家屬致以深切慰問。局方又指，主辦單位有聘請約一百名保安人員控制人流，並於入場時檢查參加者背包、手袋等。



國際知名的電子音樂節Road to Ultra有二十年歷史，曾踏足二十多個國家，並請來不少知名DJ演出，音樂節今次是第二年在香港舉行。