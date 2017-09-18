﻿本報記者曾試玩險迷路 奪命鬼屋指示疑不足 「行好耐都出唔返嚟」

傑仔父母昨接受記者訪問，坦言家境清貧，一家靠綜援過活。傑仔在茶餐廳做兼職幫補家計，母親為家庭主婦，但患有嚴重糖尿病上眼，醫生建議她動手術，礙於手術費需數萬元，故一直拖延。
她形容傑仔十分生性、孝順，志願當工程師，曾承諾母親畢業後讓她享清福，但如今橫禍飛來已「等唔到」。說時，張母掛念兒子，拿着傑仔與女友的婚紗照一直低頭望着。她指兩人由中學拍拖至今，打算今年年尾結婚，殊不知現在天人永隔，甚至殮葬費亦成問題。
肇事海洋公園鬼屋「活埋凶間」，本報記者上周曾經試玩，鬼屋共分兩層，採迷宮設計，遊人開始時需先由棺材向下「滑進」一層入口，第一層共有約五個「場景」，場景之間的通道昏暗，幾乎伸手不見五指。而且迷宮本身不設「規定」路線，遊人全憑直覺前行，沿途指示不足，容易迷路。
有海洋公園職員曾坦言，玩「活埋凶間」可能入了迷宮「行好耐都出唔返嚟」。肇事鬼屋昨仍然封鎖，昨午一時許，西區重案組探員到現場蒐證，逗留約三個半小時後離開。海洋公園表示，事發機動設施會繼續關閉一段時間，以配合警方調查，其他鬼屋則如常開放。
事發前日下午二時許，傑仔與友人往「活埋凶間」遊玩，惟途中疑迷路，走進後勤設施，被一個下降中的棺材夾住頭頸昏迷，送院後未幾即告不治。