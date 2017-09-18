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﻿躁鬱婦停藥兩月　豪花十萬元狂購物

2017-09-18 列印
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　　情緒病或對腦部造成傷害。一項研究顯示，情緒病患者在記憶力、反應認知靈活性及執行能中的分數，均比對照組人士低，證實反覆的情緒病會令患者的腦功能明顯變差，帶出服藥依從性的重要。

　　香港腦學科研學會總裁鄧兆華（圖左）指，腦部疾病的特點是要持續服用藥物，才能得到真正的康復。他解釋，患病的腦細胞如缺水及養份的植物，當遇到壓力或患病時，可能會「枯萎」甚至接近死亡，只有持續服藥，才能令細胞恢復健康。

　　情緒病過來人、育有兩名子女的Wendy，○○年曾因生活壓力確診患上躁鬱症，不但思想負面並有尋死念頭，更令其一度無法照顧自己，體重亦跌至八十五磅。自行停藥兩個月後，甚至變成購物狂，能「豪花」近十萬元購買禮物送贈朋友。至今重新接受治療後，現已成為朋輩支援輔導員。
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