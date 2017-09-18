﻿懂得尊重 學會聆聽 父母管教變高效

新學期開始，不少家長忙於子女學業，怕孩子追不上進度；又怕結識壞朋友。其實廣告都有教：「子女好與壞，在乎溝通與關懷」。不過，溝通絕不是高高在上命令孩子，亦不是反覆嘮叨，有機構引入「父母效能訓練」（Parent Effectiveness Training，簡稱P.E.T.），教導爸媽通過聆聽、同情及尊重的教育模式，與子女建立良好溝通關係。文：袁碧盈



教育中心「Gordon Parenting」常務董事Odette Umali表示，去年把P.E.T.課程引入香港，希望改變父母與子女的相處方式，達致皆大歡喜的效果。



聽孩子心聲 建溝通橋樑



Odette指，孩子在小學時期尚會乖乖聽話，但到了中學階段，會開始反叛，甚至犯校規，親子關係容易轉差。她解釋，儘管美國跟香港文化背景不同，但當家長談及與子女的關係時，不少人都承認雙方關係疏離，當中最常見的問題是不懂得與子女溝通。



Odette認為，親子想法出現分歧十分正常，因為子女是獨立個體，想法自然會跟父母有所不同，因此家長最重要是學習解決衝突的辦法。當親子溝通時，家長毋須發表太多個人價值觀和意見，最重要是聆聽孩子的說話和心聲。良好的溝通可解決親子間的問題，子女均渴望被了解和接納，當父母能釋出接納他們的訊息，子女自然會打開心房，與父母對話，讓關係重修於好。



尋問題根源 訂應對之法



不少家長會因為孩子賴牀、打機不願睡而生氣，Odette認為，生氣可以避免，方法就是找出問題根源。P.E.T.則通過「行為四角」（Behaviour Window）公式，助家長按情況釐清問題所在，並按情況決定溝通方式。



「行為四角」是把問題歸納成三種狀況——「孩子的問題」、「父母的問題」及「無問題」，若然是「孩子的問題」，可採用「積極聆聽」方法，引導孩子說出心事。若然是「父母的問題」，涉及困擾父母的權利和需求的問題，則可使用「我訊息」(I-message) 的技巧應對，讓孩子知道父母感受，減低發生親子衝突的機會。



