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﻿ 頭條Jetso開心旅程梗要有！ 低至4折換購OTO頸椎枕！

2017-09-18 列印
■Neck Relaxar with bag︰放假去旅行記得帶OTO頸椎枕上機！
■E-cuddle︰ OTO頸肩鬆輕鬆享受按摩兼保健，正呀！
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        除咗頸椎枕，另一款有按摩頸肩功能嘅OTO頸肩鬆輕巧版都好正架！只需將細細部嘅頸肩鬆綁喺椅背，就可以享受到4指迴旋式指壓按摩，直透穴位，放鬆肩、頸、背、腰繃緊肌肉，又有溫熱按摩，促進血液循環，有助紓緩疲勞及痛症。大家成日坐喺辦公室工作，加上頻頻用手機及平板電腦，或多或少都會肩頸背痛，有咗佢可以輕鬆享受按摩兼保健，超方便！

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