﻿舊亞視廠爆炸品案開審 五男涉製炸彈 警跟蹤發現冒煙有閃光

西貢蠔涌舊亞視片廠一五年六月被警方發現懷疑爆炸品，事後五名男子被控串謀製造炸藥及管有炸藥等共五罪，案件昨天在高院正式開審。控方指，五名被告涉串謀製造爆炸品，其中兩名被告背包內更搜到可製造爆炸品的物質。根據法例，只要管有可製造炸藥的材料，已屬干犯管有炸藥罪，控方不須證明被告知否有關材料可用作製造炸藥。



五名被告依次為陳耀成、鄭偉成、彭艾烈、胡啟賦及文廷洛，五人同被控一五年五月二十八日至六月十四日期間，一同串謀製造爆炸品，即內含硝酸鹽、能產生煙火效果的混合劑。陳及鄭另分別被控一項管有炸藥罪，前者被指在一五年六月十四日於旺角廣榮樓二樓某單位內外，明知而管有、保管、或控制某些爆炸品；後者則於同日在蠔涌亞視前廠房，明知而管有、保管或控制某些爆炸品。至於彭亦被控兩項管有炸藥罪，指他於同日分別在蠔涌亞視前廠房及西貢濤苑六座某單位，明知而管有、保管或控制某些爆炸品。



被告攜膠箱入廠



控方開案陳詞指，本案中五月二十七至二十八日晚，及六月十四日三天最為重要。五月二十七日晚上約十時半，警員發現彭、胡及文一同前往陳位於旺角的住所大廈，未幾鄭亦進入該大廈。約四十五分鐘後，警員看到五名被告一同離開大廈，並走進塘尾道麥當勞逗留約一小時。二十八日零時四十四分，五人再折返首被告住所大廈，並在入口處傾談。陳之後進入大廈，約五分鐘後帶同一個膠箱與另外四人會合。



凌晨一時半，陳與胡、文在登打士街登上小巴，鄭則駕駛電單車離開。乘小巴三人在西貢蠔涌下車，走至亞視前廠房，陳當時帶著膠箱。至凌晨二時十分，警方聽到廠房傳出摩打聲、閃光和煙；約七分鐘後，廠房頂樓冒出黃白色閃光和灰白色煙霧，維持四至六秒；四分鐘後又有閃光和煙霧在天台出現，維持約五秒；五分鐘後，再有閃光和煙霧出現了四至六秒。凌晨二時四十二分，警員看見鄭爬出廠房圍牆，並用手機打電話，然後登上電單車離開。警方翻查記錄，發現他當時曾與彭通電話。



案件今日續訊，控方將繼續開案陳詞。



