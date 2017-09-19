﻿Ariana演唱會前夕 200警大會堂反恐演習

今年五月在英國開演唱會時遇恐襲的美國小天后Ariana Grande，後日將來港進行世界巡迴演唱會，本港警方昨動員二百警力，在香港大會堂進行反恐演習，模擬七名恐怖份子闖進音樂廳射殺市民，雙方一度駁火，槍聲震耳，其間有暴徒趁混亂藏身疏散人群中，但最後仍難逃法眼，被警方射殺及拘捕。



警方於昨凌晨約一時半，於香港大會堂展開代號「天幕」反恐演習，是次演習有三大目的，包括測試反恐及應對能力、提升警隊各部份的協調能力、以及加強公眾教育。演習模擬七名恐怖份子持衝鋒槍及手槍闖進正在開演唱會的大會堂音樂廳，向在場觀眾亂槍掃射。



模擬與恐怖份子駁火



港島總區二十名衝鋒隊隊員，乘五輛衝鋒車率先到達現場，採取即時戰術性介入，與恐怖份子展開駁火，先擊斃兩名兇徒。演習過程中槍聲震天，槍管亦可見火花濺出，十分逼真。隨後十多名反恐特勤隊人員亦趕抵支援，再制服兩名恐怖份子。餘下三名暴徒在音樂廳襲擊及挾持六十多名市民，十多人走避不及「中槍」倒地，反恐特勤隊隨即擊斃其中兩人。另一名奸狡兇徒則趁混亂混入疏散市民當中欲離開，惟機動部隊在場外停車場設「處理受影響人士單位」，查問市民的個人資料時，最終將恐怖份子揪出制服。一幕驚險恐襲演習亦劃上句號。



反恐活動及內部保安組警司施金梭表示，本港恐襲風險仍維持於「中度」，這次已是今年第十三次進行反恐演習，對上一次於香港大球場進行，亦模擬有恐怖份子混入演唱會策劃恐襲。由於近來恐怖組織漸趨以「孤狼」式襲擊，警方亦作出針對性加強訓練。



施金梭續指，警方特別制定了「非常遇險手冊」，希望能加強教育公眾，遇上危險時注意「閃、避、求」三大關鍵行動。所謂「閃」，即碰到危險時要盡快選取安全路線逃離現場。「避」則指無法逃走時，應尋找有掩護物的地點或上鎖房間躲藏。最後「求」則是確定自身安全後報警求助，報告身處位置、施襲者最後出現的地點、人數、使用武器、衣著或其他特徵。



美國歌手Ariana Grande將於本周四晚八時，在亞洲國際博覽館舉行世界巡迴演唱會。受早前恐襲陰霾影響，主辦單位亦嚴陣以待，早前已指入場觀眾不能攜帶背包或錢包，並須經過保安檢查。