潘頓上周六雖然憑「幸福加數」贏馬，但鋒芒既不及周日贏五場的莫雷拉，開鑼至今，這位前冠軍騎師的整體成績亦比不上連贏五日的田泰安，甚至乎見習生潘明輝。但潘頓認為目前只是季初階段，相信自己的成績會愈來愈好，明晚谷戰其六匹座騎中，他最看好容廄「幸運興隆」和賀廄「真先生」這兩匹季內已出賽馬的機會。 第五場「幸運興隆」上周三初跑谷草千二米被捧成三倍次熱門，結果力拼下不敵「紅星」屈居第二，明晚匆匆再跑同程，續掌帥印的潘頓分析說︰「『幸運興隆』剛戰直路上後追有力，表現其實甚好，之所以未能進一步威脅頭馬，只因本身初跑此程，以及季內首戰狀態未夠勇而已。跑過一場後，牠的狀態勢將再進一步，今次再跑...

2017-09-19