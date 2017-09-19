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﻿美股中段升78點

2017-09-19 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二二三四六點，升七十八點；納指則報六四七六點，升二十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十五點九八港元，跌零點一七港元；中移動則見八十一點四港元，升零點三港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百一十點二美元，跌十五美元；紐約期油則報每桶四十九點六八美元，跌零點二一美元。
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