﻿港鐵：本身亦是受害者

港鐵被炮轟不肯為列車縱火案負責，港鐵回覆指，對事件導致有乘客受傷感到非常難過，重申公司「本身亦是受害者」，又指事發後曾舉行公眾募捐行動，並將籌得的近二百五十萬元善款，全數分發予傷者。



港鐵發言人表示，已成立包括外聘專家顧問在內的高級別檢討委員會，就事故處理和緊急應變方面提供意見，委員會亦認為港鐵職員於短時間疏散車站及車廂乘客，已盡力保障他們的安全。而有關調查報告結果早前已提交予政府。



對於被指態度涼薄，發言人強調，公司事發後即時派員前往醫院探望及嘗試聯絡傷者或其家屬，並與東華三院早前舉行公眾募捐行動，共籌得善款二百四十七萬五千元，當中包括公司及員工共捐出的二百萬元，全數善款已透過東華三院分發予同意接收的十三位受傷及留院的乘客。