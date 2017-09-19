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﻿巴士殺女友疑兇今提堂

2017-09-19 列印
　　上周六（十六日）柴灣城巴上發生的謀殺案，警方昨日落案控告被捕二十二歲姓吳男子一項謀殺罪，今日會在東區裁判法院提堂。吳案發時破車窗跳下重傷，至今仍在醫院深切治療病房留醫。

　　昨早九時許，案中慘死二十歲姓李女事主的父母及一名男親友到殮房認屍，眾人戴上口罩及鴨舌帽，仍難掩哀切神情，逗留兩小時後才離開時，眾人卻否認與女死者關係。案發上周六下午，吳與姓李女友登上一輛城巴，未幾李女被人取出利刀斬約二十刀重傷不治，吳用救生錘破窗跳車，墮地重創被捕及送院。
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