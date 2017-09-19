  • 2017年9月19日 星期二
  • 31º
  • 70%
熱門： 曾蔭權港鐵縱火案唐英年冒充機師曾芷君

日報新聞 > 港聞

﻿唐英年任西九新主席

2017-09-19 列印
Previous Next

　　特首林鄭月娥昨宣佈，委任前政務司司長唐英年再次出任西九文化區管理局董事局主席，下月一日起上任，任期兩年，打破以往由現任政務司司長擔任主席的慣例，首度由非官方人員出任。

　　林鄭月娥表示，預見西九文化區董事局主席擔當的角色，將逐步由規劃和政策統籌，轉移到督導政策實施以及文化藝術和商業設施安排。她指，唐英年是董事局首任主席，為西九發展奠下重要基石，亦是出色的企業家，是最理想的主席人選。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd