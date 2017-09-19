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﻿ 「頭條Jetso」X太興 送「王者對決3」門券 齊撐曹星如22連勝！

2017-09-19 列印
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        繼今次三月「王者對決2」後「頭條Jetso」App再次同香港人一同見證曹星如嘅強勢出擊，於十月七日係灣仔會議展覽中心同日本前WBA超蠅量級世界拳王河野公平展開強強對決。呢場香港武林盛事身為香港人又點可以錯過，梗係要撐到十足十啦！今次《王者對決3》除咗有Rex嘅重頭戲作，同場仲有日本美女拳后後藤亞由美嘅賽事，大家一定要多多留意呢位又睇得又打得嘅美女。o依家只要係「頭條Jetso」App答中簡單問題，就有機會獲得由太興送出嘅十月七日「王者對決3」拳賽門券，齊撐曹星如二十二連勝！！！
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