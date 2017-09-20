﻿南亞裔鐵馬賊 錘劫20秒掠2400萬珠寶

尖沙咀遊客區光天化日發生珠寶搶劫案！三名南亞裔男子昨天攜來兩把兩呎長鐵錘到廣東道一間珠寶店行劫，其中兩人花二十秒閃電打碎櫥窗玻璃，伸手入內掠去九件鑽飾，總值二千四百萬元。三賊得手後乘坐電單車逃去，警方其後在一公里外尋回賊車，但賊蹤已杳。警方重案組正追緝賊人及贓物下落。



案發昨早約十時，三名男子分別穿深色長袖上衣、長褲，戴白色頭盔、漁夫帽、鴨舌帽及口罩，抵達尖沙咀廣東道新港中心地下的周生生珠寶店外，其中一人駕駛電單車在路邊等候。據悉，當時店舖職員準備開店，正從保險箱將珠寶首飾搬至飾櫥。其間，兩名賊人從一個行李篋取出兩把兩呎長的鐵錘，一人在電單車上把風；拿鐵錘的兩人猛鑿櫥窗玻璃至少三下，玻璃頓時碎裂四散，露出一個蛛網大洞。兩名賊人即伸手進飾櫃內，取出九件不同鑽飾，價值由九十萬至一千萬元不等，總值約二千四百萬元。整個過程只約二十秒。



匪徒遺下鴨舌帽行李篋



兩人得手後，即攜同鐵錘登上同黨駕駛的電單車，三人往梳士巴利道方向逃去。其間賊人遺下一頂鴨舌帽、一個行李篋及一個購物袋。多名途人目擊案發過程，紛紛報警。



賊車被棄一公里外



警方接報後大為緊張，大批軍裝警員到場，先在附近兜截可疑人，但沒有發現。警方其後翻看閉路電視片段，及向途人索取拍下的影片蒐證。



鑑證組人員其後到場，在涉事珠寶店內採集指紋及證據。油尖警區刑事總督察李經晞表示，經「天眼」片段確認後，證實賊人駕駛的電單車為失車，正循賊人的背景及如何處理賊贓等方向調查，呼籲目擊市民致電三六六一 九三五一提供資料。



途人報案九龍公園發現鑽石



警方至下午約五時半，在距離案發現場約一公里外文匯街泊車處，發現一輛藍色電單車以及一個白色頭盔，車型跟賊車及歹徒特徵吻合。電單車車牌已被拆走，警方懷疑，賊車沿廣東道左轉北京道，再轉入九龍公園徑；兩名持錘匪徒在九龍公園的香港文物探知館對開下車，逃入九龍公園，司機則繼續駕車至文匯街棄車。至傍晚約六時，警方再接獲一名市民報案，稱在現場四百米外的九龍公園近文物探知館發現一顆鑽石，據知價值逾百萬元。大批探員前往公園搜查是否遺有其他鑽飾，但未有發現，正調查該鑽石是否與案有關。