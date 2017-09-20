﻿警接線報甕中捉鱉 錶行外擒省港旗兵

尖沙咀一間錶行前晚亦險遭中港械劫集團行劫，幸警方接獲情報，將賊人一網成擒。消息稱，集團主腦在深圳招兵買馬來港犯案，並為「旗兵」提供武器及車輛，警方情報科人員得悉計劃，派探員守株待兔，當賊人準備落手時即一擁而上採拘捕行動，拘捕六名本港及內地偷渡來港男子，錶行幸保不失。行動中警方檢獲一批電槍及牛肉刀等證物。



被捕六名疑犯年齡介乎三十一至五十歲，包括兩名本港男子及四名偷渡來港內地男子。消息稱，兩名港男為集團主腦，疑有黑幫背景，而四名偷渡內地漢來自黑龍江、吉林及湖南等地。兩港人主腦早前到深圳招攬「旗兵」，再安排他們來港，並提供武器及車輛犯案，因主腦提供屬於自己車輛，而被警方迅速鎖定身份。



據悉，賊人早前在尖沙咀找到金巴利道香檳大廈目標錶行，經過三日踩線才落手。「旗兵」提供電槍及牛肉刀等武器行劫錶行。



前晚八時許，四名戴鴨舌帽疑匪在香檳大廈地下一間錶行外徘徊企圖打劫，但西九龍總區重案組早已「收風」，當時多名探員在附近埋伏。當賊人準備落手時，探員即一擁而上拘捕他們。其間賊人一度反抗，雙方糾纏，惟四疑匪最後仍被探員制服拘捕，警方在現場檢獲兩支電槍及兩把牛肉刀。



起電槍牛肉刀等



探員調查後，掩至金巴利道及科學館道拘捕兩名疑為械劫集團主腦的本港男子，並扣留兩輛由他們駕駛的私家車，以及在車內檢獲兩套假車牌。事後被捕六人連同有關證物一併帶署調查。



涉案錶行幸保不失，東主母親事後稱，初時聽到門外傳來嘈吵聲，出外查看見數名男子被人按在地上，了解後才知探員制服準備打劫其店舖的賊人。該錶店一三年十二月亦曾遇劫，三名蒙面賊人持鐵錘擊爛玻璃櫥窗，兩分鐘內掠走二十八隻總值逾千萬元的名表，店東與職員追出成功截獲賊人，並起回所有贓物。