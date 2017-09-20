﻿炸彈案被告曾獲邀 加入「全國獨立黨」

西貢蠔涌前亞視廠房於前年被發現懷疑爆炸品，五名男子被控串謀製造炸藥及管有炸藥等共五罪，案件昨在高院續審。控方透露，第五被告文廷洛曾向警方稱於一四年獲邀加入反政府組織「全國獨立黨」，曾聽過成員討論對警察使用煙霧彈，又指廠房是進行實驗的秘密地方，曾與其他被告在該處試製煙霧彈。



五名被告依次為陳耀成、鄭偉成、彭艾烈、胡啟賦及文廷洛。控方繼續開案陳詞，指一五年六月十四日，約下午六時零九分，第二被告鄭偉成駕駛電單車到蠔涌前亞視廠房外，而第三被告彭艾烈則是電單車乘客。



兩人下車後，攜着背包等物品，爬過圍牆進入大樓。約五分鐘後，二人走上天台，當時警員正監控兩人。



曾參加相關課程



警員看到鄭以匙羹將某種物料運到一個容器，再搖晃該容器；彭則戴上手套，用漏斗將粉末倒至啤酒樽，並以水松木塞住樽口，之後有白煙從頂樓冒出。警員於兩人離開時，在廠房地下拘捕他們，並在兩人的背包分別搜出控罪中的化學品，另在廠房內找到化學品，包括硝酸鹽混合物，點燃後會冒煙。



其餘三名被告於同日被捕，警方於陳的住所內外發現控罪中的化學品，及可用以製造TATP炸藥的化學品；彭的寓所被搜出可用作引爆炸藥的螢光管頭、可用來製作煙霧彈的物質等。另陳、鄭及彭的手機或電腦中，分別被發現載有製造煙霧彈或TATP的資料。鄭、彭及胡亦曾於案發前兩個月參加關於遙距控制和定時裝置的課程。



控方指，文被捕後曾向警方透露，於一四年獲邀加入「全國獨立黨」，曾聽過會員討論要在投票前後製造混亂、對警察使用煙霧彈等，又稱曾兩次到蠔涌探險，與部份被告在該處做科學實驗，將三種物質混合製造煙霧彈。