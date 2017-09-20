  • 2017年9月20日 星期三
  • 31º
  • 73%
熱門： 何君堯周生生使徒行者2港鐵許紹雄

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升41點

2017-09-20 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二二三七三點，升四十一點；納指則報六四六三點，升八點。滙控美國預託證券價格中段見七十六點七港元，升零點○五港元；中移動美國預託證券價格則見八十點九二港元，跌零點二三港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd