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﻿棄圖書館簡體書 鄭錦滿罰款三千

2017-09-20 列印
        綽號「四眼哥哥」的熱血公民副主席鄭錦滿去年三月在九龍公共圖書館，將九本簡體字圖書棄於垃圾桶，昨被裁定盜竊罪成立，判罰款三千元。

　　裁判官王詩麗指，判決關鍵是被告有沒有犯案意圖，而非其犯案目的，指鄭不是圖書擁有人，卻用自己的方式銷毀書籍，令其他公眾人士無法借閱。辯方律師求情指，鄭犯案絕非為私利，而是就公眾議題及信念做出相關行為。但王官隨即表示不認同，直指鄭的行為自私，即使被告認為此行為合乎道義，但對常人而言屬不誠實行為，故裁定盜竊罪成立。

　　鄭錦滿於庭外表示自己從不貪財物，被裁定盜竊罪感無奈。
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