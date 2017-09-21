﻿小天后今開騷 嚴陣以待 特警駐場反恐

今年五月在英國曼徹斯特舉行演唱會時發生炸彈恐襲的美國樂壇小天后Ariana Grande，今晚八時在香港亞洲博覽館開騷。本港發生恐襲風險雖維持中度水平，但警方與主辦單位均嚴陣以待，觀眾入場須接受安檢及通過金屬探測器，嚴禁攜帶任何背包或手袋，只能以A4大小的透明膠袋裝載銀包、手機及其他個人物品。據悉，警方亦加強部署，將動員逾八十人，包括調派反恐特勤隊及衝鋒隊在場外駐守和巡邏。



Ariana Grande今年二月在美國展開世界巡迴演唱會《Dangerous Woman Tour》，但今年五月二十二日在英國曼徹斯特演唱會尾聲時發生自殺式炸彈襲擊，造成二十二人死亡、過百人受傷，極端組織「伊斯蘭國」其後承認責任，巡唱一度取消，其後於六月恢復。小天后前日完成台灣站演唱會後，今日來港舉行最後一站演唱會。



沒情報顯示港成襲擊對象



保安局局長李家超昨天表示，本港恐襲的風險維持中度水平，即沒有具體情報顯示香港成為襲擊對象。他透露，警方已接觸主辦單位商討保安措施，細節交由主辦單位公佈，包括入場人士及隨行物品須接受檢查。他續說，警方會加強部署，包括增加巡邏，使用一般所需的儀器進行現場安全措施。



警方本周一凌晨已動員二百名警員在中環大會堂進行反恐演習，當中包括反恐特勤隊、衝鋒隊及機動部隊，演習模擬恐怖份子在演唱會上持槍掃射市民。消息指，警方今日會動員逾八十人加強保安，包括調派反恐特勤隊在場館外駐守及巡邏，同時調派新界南總區衝鋒隊在外圍巡邏；反恐特勤隊人員巡邏期間將不會持槍，入場人士未必會察覺到。據悉，軍裝警員及機場警區警員亦會因應需要到場。



演唱會主辦單位Live Nation表示，十分重視觀眾的安全，並一直與場館及警方密切合作，但未有透露活動所安排的保安人員數目。大會早前在社交網站羅列十二項人場人士需注意事項，以提升保安措施，包括入場前必須接受保安檢查及通過金屬探測器，嚴禁攜帶任何背包或手袋，只能攜帶尺寸不超過A4的小型透明膠袋，用來裝着銀包、手機及便攜式充電器進場。



大會又提醒觀眾提前到場接受安檢，並將分別安排持有「一般企位」及「企位」門票觀眾，於今午四時及六時起開始入場。大會同時嚴禁攜帶樽裝、罐裝飲品、摺櫈、煙花、易燃物品和橫額等進場。相關新聞刊P56版