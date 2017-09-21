﻿憂觀眾現場吸毒 社工籲大會留意

西九文化區上周六舉行的戶外電子音樂節懷疑有人在活動中吸毒，造成一死三危殆。有社工直言，擔心有觀眾在今晚舉行的Ariana Grande演唱會上濫藥，從而提升興奮和投入程度，令演唱會淪為吸毒場地。



明愛容圃中心高級督導主任馮慶球表示，日前西九電子音樂節被揭懷疑有青年人在場內吸食毒品，他事後與同事談及此事，不少人均指曾在多個本地舉行的音樂會，不論室外或室內，均嗅到大麻的味道，懷疑有人吸食大麻，亦發現很多觀眾異常興奮。



馮慶球擔心今晚舉行的演唱會，會有觀眾吸食毒品，提高興奮和投入程度。他直言，觀眾入場前進行安檢，亦未能杜絕場內毒品。他認為，工作人員如嗅到大麻味道，或看見其他人服用搖頭丸、可卡因等毒品，應即時上前勸喻及阻止，主辦單位亦應向入場人士，灌輸「欣賞音樂，不須濫藥才興奮」的正確觀念。